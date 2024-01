"Ha molestato una donna durante l'esame per la patente", un 68enne a giudizio Benevento. La decisione del Gup su un episodio di tre anni fa

Avrebbe molestato sessualmente una 36enne, assistita dall'avvocato Angelo Leone, che a San Marco dei Cavoti stava facendo l'esame per ottenere la patente. E' questa l'accusa per la quale il gup Loredana Camerlengo ha spedito a giudizio G. S., 68 anni, di San Lupo, ex funzionario della Motorizzazione civile, difeso dall'avvocato Giuseppe Sauchella.

Il processo partirà il 9 aprile e sarà centrato su un episodio che risale al 13 gennaio del 2021: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, tutto si sarebbe verificato nell'auto che la donna, impegnata nella prova pratica, stava guidando, con al suo fianco il titolare di un'autoscuola. L'imputato, che si trovava invece sul divano posteriore, avrebbe infilato una mano tra lo sportello e il sedile della conducente, alla quale avrebbe palpeggiato il seno sinistro.

Terminato l'esame, lei si sarebbe lamentata con alcune persone di aver subito delle avances da parte dell'uomo, che le avrebbe anche chiesto il numero del cellulare. La denuncia aveva innescato l'attività investigativa dei carabinieri, poi il pm Maria Dolores De Gaudio, anche sulla scorta delle testimonianze raccolte, aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine, ma il gip Pietro Vinetti era stato di parere opposto: aveva infatti accolto l'opposizione della parte offesa ed aveva ordinato l'imputazione coatta. Questa mattina l'udienza preliminare ed il rinvio a giudizio.