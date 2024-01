Abbandona proiettili, cartucce e polvere da sparo e scappa: ricerche in corso L'uomo ha gettato via un sacchetto quando ha capito che gli agenti della Volante lo volevano fermare

Proiettili, cartucce e polvere da sparo. Li hanno recuperati gli agenti della Volante della Questura di Benevento dopo che un uomo, non ancora identificato, alla vista dell'auto della Polizia li aveva abbandonati per strada e si era dato alla fuga. È accaduto questa mattina a Benevento. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante un giro di pattuglia hanno notato l'uomo con un sacchetto tra le mani. Quando ha capito che stava per essere fermato ha gettato via la busta ed è scappato scavalcando una recinzione e facendo perdere le sue tracce. All’interno della busta abbandonata i poliziotti hanno rinvenuto diverse scatole contenenti munizionamento di vario calibro per pistole e per fucili nonché un contenitore in latta pieno di polvere da sparo. I controlli da parte delle forze dell’ordine sono stati estesi a tutta l’area del rinvenimento ma della persona nessuna traccia. Tutto il materiale ritrovato è stato invece sequestrato e sarà sottoposto ad analisi.