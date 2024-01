Abbigliamento e accessori contraffatti: sequestro della Finanza a Montesarchio Nel mirino delle fiamme gialle anche abbigliamento delle squadre di calcio, denunciata una persona

Nei giorni scorsi militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti, hanno sequestrato presso un negozio di abbigliamento e biancheria, circa un centinaio tra capi di abbigliamento e accessori per la casa contraffatti.

In particolare, militari del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale a Montesarchio dove hanno notato capi di abbigliamento e articoli per la casa, zaini, borselli, maglie di squadre di calcio, peluche, accappatoi e cuscini, contraffatti e riconducibili a note aziende di produzione.

Successivamente, i militari sono riusciti a risalire al locale adibito a deposito dell’attività commerciale nel quale sono stati trovati ulteriori articoli contraffatti.

Il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di giustificare la provenienza della merce illegale. In particolare, su alcuni capi vi erano riprodotti loghi identici a quelli tutelati da copyright sebbene sull’etichetta era riportata l’origine e la provenienza di altre aziende produttrici. Pertanto, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Benevento per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. La merce è stata sottoposta a sequestro.

L’intensificazione dell’azione del Corpo al fine di reprimere il mercato del falso, impedisce che tale fenomeno costituisca un freno alla crescita e allo sviluppo del sistema economico. Ad esso spesso sono associati lo sfruttamento della manodopera, l’utilizzo di coloranti e materiali potenzialmente tossici e gravi forme di evasione fiscale che generano consistenti profitti per la criminalità organizzata.

Contrastare la diffusione di prodotti contraffatti significa anche garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

Si rappresenta che il titolare dell’attività commerciale di Montesarchio è, allo stato, persona sottoposta alle indagini preliminari e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.