"Beni intestati fittiziamente", condannati Salvatore Polizia e altre due persone Benevento. La sentenza del Tribunale: assolti anche due imputati

Tre condanne e due assoluzioni sono statae decise dal Tribunale al termine del processo per le cinque persone – una sesta era stata assolta nell'estate del 2021 con rito abbreviato - spedite a giudizio per intestazione fittizia di beni dopo essere state coinvolte nell'inchiesta della Squadra mobile e della guardia di finanza che era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica il 1 febbraio del 2021, quando Salvatore Polizia (avvocato Vincenzo Sguera), 60 anni, di Benevento, era finito in carcere e gli erano stati sequestrati tutti i locali.

Un'inchiesta centrata sulla convinzione che Polizia avrebbe impiegato e trasferito in una serie di attività commerciali i proventi derivanti da alcuni reati (rapina, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti), attribuendo fittiziamente la gestione e la titolarità a familiari e non solo.

In particolare, il collegio giudicante (presidente Fallarino, a latere Telaro e Nuzzo) ha condannato a 4 anni e 6 mesi Polizia, e a 2 anni e 2 mesi e a 2 anni e 6 mesi, rispettivamente, Dora Guerra, 58 anni, e Gianmarco Salvatore Polizia, 27 anni, ex moglie e figlio di Salvatore – sono stati difesi dall'avvocato Angelo Leone. Assolti perchè il fatto non sussiste Gerardo Polizia (avvocato Luigi Giuliano), 42 anni, nipote dello stesso Salvatore, e Francesco Signoriello (avvocato Fabio Russo), 50 anni, di Sant'Angelo a Cupolo. Il Tribunale ha anche assolto e dichiarato la prescrizione per alcune cessioni di rami di azienda.

Il pm Maria Gabriella Di Lauro aveva proposto 4 anni e 6 mesi per Salvatore Polizia, 3 anni per Guerra,e Gianmarco Salvatore Polizia, 2 anni per Gerardo Polizia e Signoriello.

Come si ricorderà, Salvatore Polizia era stato accusato anche di autoriciclaggio:un addebito per il quale era stato dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti, perchè il fatto non sussiste, al termine dell'udienza preliminare

L'autoriciclaggio era già stato annullato dal Riesame, nuovamente interpellato dalla Cassazione, per “l'assenza di qualsiasi collegamento tra taluno di quei reati (anche quanto all'effettiva consistenza del profitto ricavato) e le condotte contestate al Polizia”. E ancora: “Il Tribunale ha sostanzialmente rinunciato ad individuare qualsiasi effettiva corrispondenza tra le utilità ricavate dal Polizia da determinati delitti e la condotta di reinvestimento, contestata indistintamente dal giorno di entrata in vigore della nuova fattispecie (autoriciclaggio ndr) dal 2015 fino al 20 febbraio del 2020, e con un riferimento omnicomprensivo – ma sfornito di qualsiasi riferimento temporale – ai delitti”.

Durante l'interrogatorio di garanzia, l'allora 57enne aveva sostenuto di aver acquistato pizzerie, bar e punti di ristorazione non con i proventi derivanti da rapina, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma attraverso prestiti bancari e di amici, e cambiali.

Inoltre, aveva precisato di aver ceduto ad un ristoratore un'attività, con locali ed attrezzature di proprietà di un'altra società, perchè non andava bene, e di aver fatto altrettanto con la seconda, passata ad un nipote che non era riuscito però a migliorarne la situazione, al punto da doverla chiudere nel 2020.