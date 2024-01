Auto incendiata a San Giorgio del Sannio, arrestato un 58enne L'uomo identificato dai carabinieri grazie alle immagini della videosorveglianza

E' ritenuto il presunto autore dell'incendio che intorno alle 4 della scorsa notte ha distrutto una Dr Evo 3 lasciata in sosta in via Mazzini a San Giorgio del Sannio. Si tratta di Pompeo Masone, un 58enne del posto – è difeso dall'avvocato Vittorio Fucci -, già noto alle forze dell'ordine, fermato in flagranza dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio con l'accusa di incendio doloso. A lui i militari sono arrivati anche attraverso la visione di telecamere presenti in zona e la testimonianza di alcune persone. Dichiarato in arresto, il 58enne è stato trasferito in carcere su disposizione del pm.

“L’aumento del numero delle pattuglie dell’Arma da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento – si legge in una nota dei carabinieri -, impegnate costantemente nel servizio di controllo del territorio, è finalizzato soprattutto alla prevenzione dei reati in genere e alla repressione dei vari fenomeni delinquenziali e degli episodi di microcriminalità ed in questa circostanza ha consentito di individuare e subito trarre in arresto l’autore del reato particolarmente grave.

Nell’occasione, si raccomanda ai cittadini di segnalare immediatamente persone e mezzi sospetti al Numero di Emergenza 112”.