Senza patente, mi sono spaventato quando ho visto posto di blocco, sono fuggito Benevento. Obbligo di firma per il 43enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Rimesso in libertà dal gip Roberto Nuzzo, con l'obbligo di firma tre volte a settimana, Paolo Ciotti, 43 anni, di Benevento, arrestato per per resistenza a pubblico ufficiale. E' la decisione adottata al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale l'indagato, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, ha spiegato con dichiarazioni spontanee di non essersi fermato all'alt, lungo l'Appia, della Volante, perchè privo di patente.

i era spaventato, ha aggiunto,per questo era scappato. Da qui l'inseguimento della sua Wolkswagen T-Cross che si era concluso in via Colonnette, dove gli agenti avevano rinvenuto l'uomo, già sottoposto ai domiciliari in una comunità a Napoli, nel locale che era autorizzato a raggiungere, per motivi di lavoro, tre giorni a settimana.