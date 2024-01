"Ha violentato la figlia minore della compagna", arrestato 44enne di Benevento Indagine dei carabinieri e della Procura, il Gip spedisce l'uomo in carcere

Avrebbe abusato sessualmente della figlia della compagna. E' questa l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della Compagnia di Benevento hanno arrestato P.F., 44 anni - la mancata indicazione delle generalità serve a tutelare la parte offesa, minore ndr- , colpito da una ordinaanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Roberto Nuzzo.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato, su richiesta della Procura, in una inchiesta avviata dopo la segnalazione del dirigente della scuola frequentata dalla ragazza e la querela del genitore. Punto di partenza di un'attivivtà investigativa che, riempita dall'escussione della minore e di persone informate sui fatti, dall’acquisizione di tabulati telefonici e di chat, dalla perquisizioni domiciliari e dal sequestro di materiale, avrebbe permesso di ricostruire le condotte attribuite all'uomo. Che, dal dicembre 2022, minacciando di percosse la ragazza per indurla a non raccontare nulla alla madre, l'avrebbe costretta a compiere e subire rapporti sessuali.

Da qui l'ordinanza a carico del 44enne, "ricorrendo le esigenze cautelari, desunte non solo dalla gravità dei fatti, ma anche dalle modalità dell’azione, atteso che neanche la consapevolezza che la ragazza avesse iniziato a raccontare le violenze subite", avrebbe "trattenuto l’uomo dal contattarla ed inviarle ulteriori minacce, ciò evidenziando una particolare spregiudicatezza nella realizzazione dei reati".

L'indagato è difeso dall'avvocato Antonio Leone.