A Benevento ancora distributori di bevande nel mirino dei ladri Colpo in un'azienda a contrada Piano Morra. Indagano i carabinieri

In azione, come spesso accade negli ultimi tempi, i ladri di monete e snack che mettono a segno colpi all'interno di uffici pubblici o di aziende private, come nbel caso dell'ultimo raid compiuto in un'attività commerciale alla località Piano Morra di Benevento. Dopo aver forzato un ingresso, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni ai distributori che hanno forzato ed aperto rubando i soldi contenuti nelle gettoniere.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare gli autori del furto.