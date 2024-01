Trovati in possesso di decine di chiavi per auto: 3 greci fermati dalla Volante Operazione della Polizia nella notte: bloccati nei pressi dello stadio

L'operazione è scattata in piena notte al rione Libertà a Benevento quando dalla Sala Operativa della Questura di Benevento è scattato l'allarme per un'auto sospetta per la quale sono state diramate le ricerche alle Volanti che perlustravano la città. La svolta intorno alle 2 quando i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno individuato e bloccato un veicolo sospetto che corrispondeva alla segnalazione.

A bordo tre cittadini greci che durante l'identificazione sono risultati essere già noti alle forze dell'ordine. Ma le 'sorprese' sono saltate fuori quando, durante la perquisizione del veicolo, sono saltate fuori oltre 70 chiavi elettroniche per auto. Si tratta probabilmente – sono ancora in corso accertamenti – di chiavi clonate, tutte riconducibili a modelli di auto che probabilmente sarebbero finite nel mirino dei tre che sono stati denunciati per possesso possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Al termine dell'operazione, gli agenti della Volanti, diretti dal commissario capo Antonio Dello Monaco, hanno sequestrato le chiavi e avviato le indagini per cercare di ricostruire l'intera vicenda.