Droga, 26enne egiziano denunciato e 19enne segnalato Controlli dei carabinieri a Benevento

Un 26enne di nazionalità egiziana è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Benevento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 30 tra hashish e marijuana (parte dei quali sfusi e pronti, probabilmente, per essere venduti), di attrezzatura per il confezionamento degli stupefacenti e di un’ingente somma di denaro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Durante i controlli dei carabinieri, in giro per le strade della città anche in borghese, è stato fermato anche un 19 trovato in possesso di una piccola quantità di hashish per uso personale. Per lui è scattata la segnalazione in Prefettura come consumatore.