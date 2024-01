Ottiene finanziamento agevolato, non paga le rate e gli sequestrano 19 veicoli Benevento. Nel mirino della guardia di finanza un imprenditore casertano che vende auto al dettaglio

Gli hanno sequestrato diciannove veicoli. E' il provvedimento adottato dal Gip su richiesta della Procura, ed eseguito dalla guardia di finanza, nei confronti di un imprenditore casertano operante nel settore del commercio al dettaglio di autovetture. Il decreto, finalizzato anche alla confisca di beni fino a 30mila euro, è stato firmato perchè l'indagato avrebbe percepito un finanziamento dello stesso importo a condizioni agevolate, ai sensi del Decreto Liquidità, che prevede misure di sostegno alle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Secondo gli inquirenti, avrebbe presentato "documentazione mendace in relazione al volume di affari della propria impresa, e "ottenuta l’erogazione del finanziamento", avrebbe "sfruttato in breve tempo le risorse ottenute" e non avrebbe "provveduto al pagamento delle rate previste nel piano di restituzione".