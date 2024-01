Denunciato da una professionista, il Gip archivia l'indagine su un finanziere Benevento. Il Pm aveva chiesto l'archiviazione, la parte offesa si era opposta

Archiviata dal gip Maria Di Carlo, perchè l'addebito non è sostenibile in giudizio, l'indagine a carico di un militare della guardia di finanza chiamato in causa per un episodio accaduto il 23 novembre del 2021 a Benevento, denunciato da una professionista.

Difeso dall'avvocato Carmine Cavuoto, il finanziere era stato accusato dalla parte offesa di un determinato comportamento al quale si è sempre detto del tutto estraneo. Lei aveva raccontato che, mentre passeggiava con il suo cane all'altezza della chiesa dell'Angelo, aveva incrociato una donna, che non conosceva, che aveva espresso il suo apprezzamento per l'animale che teneva al guinzaglio. Mentre proseguiva lungo via Pacevecchia, la stessa donna l'aveva però chiamata per dirle di essere stata morsa. Parole che l'avevano lasciata di stucco, di cui aveva chiesto conto.

Era stato quello – aveva riferito - il momento nel quale l'appartenente alle fiamme gialle si era avvicinato e, dopo essersi qualificato come esponente delle forze dell'ordine, le avrebbe chiesto le sue generalità. Lei aveva acconsentito, poi gli avrebbe chiesto di esibire il tesserino, e a quel punto lui le avrebbe rivolto espressioni pesanti e intimidatorie, scagliandole contro due contenitori dei rifiuti.

Da qui l'inchiesta, al termine della quale la Procura aveva proposto l'archiviazione, alla quale si era opposta la professionista, rappresentata dall'avvocato Nazzareno Fiorenza. Da qui la camera di consiglio e la decisione del Gip di scrivere la parola fine sulla posizione del militare, che, attraverso il suo difensore, ha annunciato che intende adire le vie legali nei confronti della denunciante, e che devolverà in beneficenza l'eventuale risarcimento.