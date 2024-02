Controlli della Polizia a Benevento e in provincia: denunce, multe e arresti Posti di blocco nel Sannio effettuati dalle Volanti e dal Reparto Prevenzione Crimine Campania

Oltre mille persone identificate, 400 veicoli controllati , denunce e arresti. Questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo effettuati nel Sannio e disposti dal Questore Giovanni Nunzio Trabunella. L’obiettivo: assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio della provincia, con dedicata attenzione ai comuni e volta a contrastare fenomeni di criminalità predatoria, ovvero i furti.

Nel corso della settimana, i controlli hanno visto complessivamente l’impiego di 35 pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di Telese Terme, con l’ausilio di 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania; 50 posti di controllo effettuati, 1015 le persone identificate e 400 i veicoli controllati. Contestate, inoltre, 29 violazioni al Codice della Strada con il ritiro di 10 documenti di circolazione.

In particolare, nella giornata di ieri - mercoledì 31 gennaio -, i controlli nella provincia, con particolare riferimento ai comuni di Sant'Agata dei Goti e Limatola al fine di prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e altri reati predatori.

Gli agenti della Volante della Questura di Benevento, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato mirate attività di controllo nelle aree a maggior rischio e lungo le arterie viarie che adducono alle province limitrofe.

Conseguiti risultati anche sul fronte della repressione. Nel capoluogo sono state tratte in arresto due persone, di cui uno straniero per furto in attività commerciale e un altro per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciati tre cittadini di nazionalità straniera, dediti ai furti di autovetture, e due cittadini, residenti nel capoluogo per inottemperanza al D.AC.UR. (divieto di accesso alle aree urbane) poiché sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nonostante i provvedimenti interdittivi precedentemente emanati dal Questore nei loro confronti.

“Un maggiore controllo del territorio, presenza mirata nelle aree più sensibili e collaborazione attiva con la cittadinanza – spiegano dalla Questura sannita - sono le attività che la Polizia di Stato di Benevento sta ulteriormente intensificando al fine di perseguire l’obiettivo primario della sicurezza dei cittadini nel capoluogo e nella provincia di Benevento”.