In ospedale per l'estrazione di un dente, detenuto tenta la fuga: bloccato Agenti Polizia Penitenziaria di Benevento hanno fermato l'uomo. Il plauso del direttore del carcere

Un tentativo di evasione di un detenuto ricoverato in ospedale è stato sventato questa mattina dagli agenti della polizia penitenziaria. L'uomo, robusto e con problematiche psichiatriche è riuscito a divincolarsi subito dopo che gli era stata praticata l'estrazione di un dente ed ha cercato di scappare nei corridoi.

E' stato a quel punto che gli agenti presenti sono intervenuti ed hanno bloccato il detenuto dopo pochi minuti.

“Anche in questa occasione – spiega il direttore del carcere di Benevento, Gianfranco Marcello - la Polizia penitenziaria di Benevento ha dimostrato, pur sotto organico e con una elevata età media dei suoi appartenenti, elevata professionalità e notevole senso del dovere. Oggi, ancora di più, esprimo – rimarca il dottore Marcello - la mia vicinanza e gratitudine al personale tutto che, anche in condizioni di lavoro sempre più difficili e pesanti, non fa mai mancare il proprio apporto per rafforzare il rispetto delle leggi a favore dei cittadini onesti”.