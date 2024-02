Molesta una donna sposata e con figli, diventa il suo incubo: a giudizio Benevento. Ad aprile il processo per un 69enne di San Giorgio la Molara

Rinviato a giudizio dal gup Roberto N uzzo, come aveva chiesto il pm Stefania Bianco, un 69enne di San Giorgio La Molara accusato di stalking e lesioni aggravate. Le imputazioni sono state contestate in una inchiesta sfociata nel settembre 2023 negli arresti domiciliari applicati all'uomo, ora sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel mirino dei carabinieri di Montecalvo sono finite le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti di una donna sposata e con figli.

Secondo gli inquirenti, dopo un periodo nel quale si sarebbe limitato a transitare in continuazione sotto casa ed aspettare che uscisse, nel tentativo di entrare in contatto, anche in presenza del marito, con la malcapitata. In una occasione avrebbe chiesto di sedersi allo stesso tavolo della coppia in un locale, in altre due avrebbe lanciato fiori e caramelle verso l'abitazione della poverina, che l'aveva bloccato sul cellulare per evitare quelle telefonate in cui l'aveva riempita di complimenti non graditi.

I comportamenti sarebbero però progressivamente diventati insistenti ed ossessivi, al punto che il 16 agosto 2023 l'allora 68enne avrebbe bersagliato con un bastone munito di punta metallica la macchina a bordo della quale si trovava la parte offesa. Aveva mandato in frantumi il lunotto posteriore e danneggiato la carrozzeria ed il parabrezza del veicolo, poi aveva colpito alla testa ed alla gamba sinistra una persona che era intervenuta in soccorso della donna, che era riuscita ad allontanarsi con un parte del vestito stracciata.

Questa mattina l'udienza preliminare e la fissazione del processo, che partirà l'8 aprile. L'imputato è difeso agli avvocati Fabio Russo e Daniele Bonavita, per le parti civili gli avvocati Achille Cocco e Mariapia Perrella.