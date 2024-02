Borsone con due chili di hashish, un 32enne arrestato dai carabinieri Ai domiciliari è finito un giovane di Pannarano

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno arrestato Antonio B., 32 anni, di Pannarano.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di un borsone nel quale erano custoditi 2 chili di hashish.

Tutto è iniziato in via Irpinia, a Pannarano, dove i militari, impegnati in un posto di controllo, hanno notato un'auto di colore scuro con due persone a bordo. Alla vista dei carabinieri, il conducente ha prima rallentato, poi ha eseguito una inversione di marcia e si è allontanato, mentre il passeggero - il 32enne- ha proseguito a piedi.

Bloccato, aveva nel giubbotto 45 grammi di hashish, mentre nella borsa che avrebbe lasciato in precedenza in strada c'erano circa 20 panetti della stessa sostanza.

La 'roba' è stata sequestrata, al pari di un bilancino di precisione trovato in casa, mentre il 32enne, su disposizione del Pm, è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dagli avvocati Massimiiano Cornacchione e Fabio D'Alessio. Oggi l'udienza di convalida dinanzi al gip Pietro Vinetti.