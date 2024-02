Il dramma: medico dell'Asl muore mentre gioca a tennis Benevento. E' accaduto in via Salvemini, la vittima è un 68enne di Pannarano

Si è accasciato all'improvviso sul campo da tennis. Stroncato, probabilmente, da un infarto che non gli ha dato scampo.

Il dramma si è consumato questa sera in un impianto in via Salvemini, dove a perdere la vita è stato il dottore Raffaele Vannetiello, 68 anni, di Pannarano, medico dell'Asl in servizio presso il distretto di Montesarchio fino al luglio 2023, quando il rapporto era stato interrotto dopo un procedimento disciplinare, con una decsione ritenuta infondata che aveva deciso di impugnare con il suo legale, l'avvocato Fabio Russo.

Secondo una prima ricostruzione, mentre stava giocando, probabilmente con un istruttore, il professionista si è sentito male ed è caduto. E' scattato immediatamente l'allarme, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto sono intervenuti il 118 ed i carabinieri, che hanno avviato i necessari accertamenti.

Su ordine della Procura, il medico legale Francesca Iannaccone ha proceduto al sopralluogo e all'ispezione esterna: al termine, la salma è stata riconsegnata ai familiari, per i funerali.