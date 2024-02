Detenuto aggredisce medico al carcere di Benevento Il Con.Si.Pe ha denunciato l'accaduto nella casa circondariale di Capodimonte

Tensione al carcere di Benevento dove un detenuto di origine napoletana ha aggredito il medico di turno, rotto un computer, vari suppellettili e quando è stato riportato in sezione ha continuato a procurare danni mandando in frantumi luci, telecamere e tentando di incendiare la camera di pernottamento.

A denunciare l'episodio avvenuto nella casa circondariale del quartiere Capodimonte il segretario campano del sindacato di polizia penitenziaria CON.SI.PE Luigi Castaldo per il quale "la violenza nelle carceri ha preso il sopravvento da quando l'uso coercitivo della forza è stato messo in discussione col reato di tortura".