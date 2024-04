Manfredini: "Resettiamo e ripartiamo da zero" Il portiere e anche capitano: "Sul gol del Catania siamo stati sfortunati"

Con Nicolò Manfredini si parte dal gol subito dal Benevento: “Un mio compagno è scivolato, c'è stata un po' di sfortuna, il pallone è passato attraverso parecchie gambe”. Il portiere, oggi capitano, vuole pensare al futuro: “Dobbiamo resettare la testa, questo ritiro di aiuterà a ripartire da zero. Ci aiuterà a recuperare energie e ripartiamo più carichi di prima”.

In campo non si sapevo cosa accadeva sugli altri campi: “Non conoscevo i risultati, pensavo solo alla nostra partita. A fine partita ho scoperto gli altri risultati”.

Sulla classifica finale l'ombra del ricorso del Taranto: “Adesso vediamo quando ci sarà l'ufficialità della posizione: noi abbiamo voglia di fare e di emergere, questi due giorni di sosta ci servono per ricaricare le pile. A Roma lavoreremo alla grande, come tutti i tornei non si sa mai come andrà a finire”.