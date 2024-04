42 anni dall'assassinio di Delcogliano e Iermano, l'omaggio in villa L'evento promosso da Libera, l'omaggio del Comune

Il 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse persero la vita l’assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo amico e autista Aldo Iermano. Una ricorrenza celebrata dall'associazione Libera, di cui è referente Michele Martino, che ha prima promosso il Premio con gli studenti e oggi l'iniziativa "Un fiore per Aldo e Raffaele".

A 42 anni di distanza da quel tragico accadimento, oggi pomeriggio, il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro, in rappresentanza del sindaco Clemente Mastella, ha deposto una corona floreale davanti alla stele che in Villa comunale commemora il sacrificio di Delcogliano e Iermano.

"La città di Benevento ricorda con commossa partecipazione il vile e crudele atto terroristico costato la vita a due servitori dello Stato. La memoria dell'eccidio di via Marina resta monito affinché resti alta la guardia contro il virus della violenza politica, sempre in agguato e contro il quale è sempre necessario uno sforzo corale e unanime", spiega il vicesindaco De Pierro.