Quei 50 grammi di hashish li ho comprati a Napoli per uso personale Benevento. Così al Gip il 33enne arrestato dalla guardia di finanza. Rimesso in libertà

Ha rivendicato l'uso personale dei 50 e passa grammi di hashish che gli sono stati sequestrati, sostenendo di averli comprati a Napoli. E' stata questa la versione offerta da Sergio Altivalle, 33 anni, di Benevento, al gip Maria Di Carlo, dinanzi al quale è comparso questa mattina per la convalida dell'arresto.

Difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, il giovane, sottoposto ai domiciliari su ordine del pm Marilia Capitanio, era stato fermato in strada e perquisito dalle fiamme gialle:un'attività che aveva consentito di recuperare, in parte anche in casa, la droga. Al termine, il Gip ha rimesso in libertà il 33enne.