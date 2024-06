Va dall'ex della figlia, ha una mazza ma ha la peggio: ferito, è in ospedale Benevento. E' accaduto al rione Libertà, sul posto la polizia

Momenti di tensione al rione Libertà per un episodio nel quale sono rimasti coinvolti il papà di una donna ed il suo ex.

Sarebbe stato il primo a raggiungere l'abitazione di un 33enne, che si trova agli arresti domiciliari, per chiedergli conto del contenuto di alcuni messaggi che avrebbe ricevuto via whatsapp. Lo avrebbe invitato a scendere in strada per un chiarimento, sentendosi rispondere dall'interlocutore che non poteva farlo perchè sottoposto ad una misura.

Difficile dire cosa sia accaduto subito dopo, mentre l'uomo si sarebbe munito di una mazza. Tra i due sarebbe scoppiata - in strada? in casa? - una colluttazione al termine della quale ad avere la peggio sarebbe stato il genitore, costretto a far ricorso alle cure dei medici per le lesioni subite.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, che hanno avviato i necessari accertamenti.