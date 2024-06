Andreoletti, c'è anche il Padova Il disse Mirabelli vorrebbe ripartire da lui se il budget rimanesse invariato

Il Padova, dopo la delusione dell'elimnazione ai play off ad opera del Vicenza, è già al lavoro per progettare la prossima stagione. Una stagione che ripartirà dal ds Massimiliano Mirabelli, confermato come ds dopo l’ottimo lavoro svolto.

Per la panchina i nomi in lista per la prossima stagione in Serie C sembrano essere sostanzialmente due: Domenico Toscano e Matteo Andreoletti. La scelta dipenderà dal budget e dalle strategie che verranno scelte dalla proprietà in questi giorni.

La decisione dipenderà dal budget messo a disposizione dalla proprietà. Se sarà confermato quello dello scorso anno, Mirabelli andrà sul profilo di Andreoletti. Nel caso in cui, invece, sarà stanziato un budget per costruire una squadra che lotterà per la vittoria del campionato si proverà a chiudere per Toscano.