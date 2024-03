Autista di un bus aggredito mentre guida: aveva solo chiesto di abbassare volume E' accaduto questa mattina sul mezzo della linea 16 del trasporto urbano di Benevento

Gli aveva chiesto di abbassare il volume dei video che stava guardando sul cellulare. Tanto è bastato per scatenare le ira di quell'uomo che è balzato fin la postazione di guida e lo ha aggredito.

Momenti di concitazione e paura questa mattina per il conducente della linea 16 del trasporto pubblico locale di Benevento. Il dipendente di Trotta bus è stato strattonato e ferito, per fortuna in modo lieve, al collo da un passeggero che ha dato in escandescenza dopo il richiamo che il conducente gli aveva fatto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva lo smartphone a tutto volume mentre ascoltava probabilmente musica e guardava un video. Un comportamento che avrebbe infastidito anche gli altri passeggeri tanto che il conducente gli ha chiesto di abbassare l'audio.

È stato a quel punto che il passeggero ha raggiunto il posto di guida rispondendo in malo modo sia con le parole che con i fatti. Comportamento che ha costretto, all'altezza di via Torre della Catena, il malcapitato a fermare la corsa del bus. Solo dopo l'autista si è accorto di avere dei graffi al collo ed ha deciso di raggiungere il pronto soccorso dove è stato medicato. Successivamente il conducente ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine.

Solidarietà e vicinanza “al collega che questa mattina ha subito l'aggressione. Ancora un episodio che accende i riflettori sulla mancanza del servizio di controlleria a bordo dei bus del Trasporto pubblico locale a Benevento” ha spiegato Cosimo Pagliuca della Uil Trasporti che ha poi rimarcato: “Non è possibile che ormai da anni l'azienda non riesca a ripristinare il servizio dei controllori a bordo dei mezzi. Un deterrente – ha rimarcato Pagliuca – necessario sia per la sicurezza di autisti e passeggeri che per combattere l'evasione”.

Secondo il dirigente della Uil Trasporti, infatti, “Benevento è la città con il tasso di evasione più alto della Campania”.