Autista di un bus aggredito a Benevento: secondo episodio in pochi giorni A pochi passi dall'Arco di Traiano. Malcapitato colpito con pugni al volto: passeggeri terrorizzati

Ancora violenza su un autobus delle linee rbane di Benevento. E' accaduto questo pomeriggio in pieno centro città, a pochi passi dall'Arco di Traiano. L'autista della linea 12 del mezzo della Trotta Bus è stato colpito con una serie di pugni al volto e al capo da un giovane.

Momenti di autentica paura per i passeggeri che si trovano a bordo del mezzo.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante della Questura di Benevento che hanno raccolto la denuncia del malcapitato, ferito e dolorante, costretto alle cure dei medici dle pronto soccorso.

Si tratta del secondo episodio registrato a Benevento ai danni di un autista della Trotta Bus in pochi giorni. Come si ricordeà, infatti, un altro conducente lunedì mattina era stato aggredito sulla linea 16, mentre percorreva via Torre della Catena. Episodi allarmanti che hanno anche scatenato le ira dei sindacati che da anni chiedono il ripristino del servizio di controllore a bordo.

AGGIORNAMENTO

Necessario l'intervento dei sanitari del 118 per prestare soccorso al malcapitato ferito al capo e al volto dai pugni sferrati dal giovane che subito dopo si è dato alla fuga.

Gli agenti della Volante hanno ascoltato il racconto di quei terribili momenti di paura anche dei passeggeri, per lo più persone in là con gli anni che hanno assistito alla furia dell'aggressore.

Sono ora in corso le indagini per cercare di ricostruire l'intera vicenda.

Secondo una primissima ricostruzione, il conducente avrebbe effettuato la sosta presso la fermata a ridosso dell'Arco di Traiano per far salire una persona. Poi è ripartito. È stato a quel punto che il giovane avrebbe raggiunto il posto di guida ed avrebbe inveito in malo modo. Dalle parole ai fatti è stato un attimo. Il giovane si è sporto al di là del vetro che separa il conducente con il restante del mezzo e lo ha colpito più volte alla testa e al volto.