Autista aggredito a Benevento, giovane identificato dai poliziotti della Volante Il conducente in ospedale per i colpi ricevuti al capo e al volto

Indagini lampo degli agenti della Squadra Volante della Questura sannita per identificare l'autore dell'aggressione ai danni del conducente dell'autobus della linea 12. Un giovane di Benevento è stato infatti rintracciato dai poliziotti coordinati dal commissario Antonio Dello Monaco. L'indagato è stato condotto in Questura per l'identificazione e sarà denunciato dopo la denuncia presentata dalla vittima.

Come anticipato da Ottopagine.it, intorno alle 15 il conducente della linea 16, giunto all'altezza dell'Arco di Traiano ha effettuato la fermata per far salire e scendere i passeggeri – nel bus c'erano una decina di persone -. E' stato a quel punto che un passeggero, giovane, si è scagliato contro l'autista colpendolo con dei pugni al capo e al volto.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura che hanno raccolto il racconto della vittima e di alcuni passeggeri ed avviato le indagini che hanno portato all'identificazione del giovane. Per il conducente del bus necessarie le cure mediche dei medici del pronto soccorso dove è stato condotto in ambulanza.