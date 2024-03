Sap, Daniele Izzo nuovo Segretario provinciale, subentra a Massimo Sgambato L'assemblea del Sindacato autonomo di Polizia della provincia di Benevento

Si è svolto ieri il consiglio provinciale del SAP, il sindacato Autonomo di Polizia di Benevento durante il quale, oltre alle consuete attività, si è provveduto ad avvicendare il segretario provinciale.

Massimo Sgambato, dopo aver ricoperto per 24 anni la carica di segretario provinciale del SAP lascia per proseguire l’attività sindacale come segretario aggiunto, mantenendo l’incarico di consigliere, nel consiglio regionale Campania e nel consiglio Nazionale.

Al suo posto l’assemblea alla presenza del vice Presidente Nazionale Ernesto Morandini e del segretario regionale Campania Ludovico Mitilini ha eletto all’unanimità Daniele Izzo, già vice segretario provinciale. Inoltre sono entrati nella segreteria provinciale Gerardo Bocchino, Rito Mottola e Giulia Pettenon.