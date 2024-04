Investito a contrada Capodimonte, non ce l'ha fatta l'85enne di Benevento L'incidente questa mattina alle porte della città. Il pensionato è morto al San Pio

Non ce l'ha fatta l'85enne di Benevento che questa mattina era stato investito a pochi metri da casa nella zona di contrada Capodimonte, al chilometro 0 della strada provinciale 27 che da Benevento Conduce ad Apice. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato travolto da una Lancia Y condotta da un 50enne che subito dopo l'urto si era fermato a margine della carreggiata.

Soccorso, il pensionato era astato trasferito dal 118 in codice rosso al San Pio di Benevento a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e sequestrato la Lancia per gli accertamenti. Giunto in ospedale, l'85enne è morto probabilmente per le ferite riportate.

Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita all'obitorio per gli accertamenti medico legali.

Un dramma alle porte di Benevento che si aggiunge a quello registrato questa mattina in centro dove un avvocato è morto in via Perasso a causa di un malore improvviso. Due tragedie che hanno inevitabilmente colpito l'opinione pubblica.