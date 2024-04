Anziano morto in un incidente stradale, assolto un 42enne Benevento. Nel 2018 il dramma lungo l'Appia

Era accusato di omicidio colposo, ma è stato assolto. E' la sentenza del Tribunale per Armando Calandro (avvocato Angelo Leone), 42 anni, di San Leucio del Sannio, tirato in ballo dalle indagini sulla morte di un 85enne di Benevento, avvenuta in un incidente stradale lungo l'Appia.

Il dramma si era verificato l'8 settembre 2018 alla contrada San Vito, teatro dell'impatto tra la Mercedes condotta dall'allora 36enne in direzione di Montesarchio e la Punto con al volante il pensionato che, dopo aver accostato sulla destra, aveva in un battibaleno tentato di effettuare una inversione di marcia. Inevitabile l'urto, fatali le lesioni riportate dal malcapitato, il cui cuore si era fermato per sempre.

Nel dicembre 2019 l'udienza preliminare, nel corso della quale la difesa aveva chiesto il non luogo a procedere dopo aver evidenziato che l'imputato procedeva alla velocità di 44 km/ora – un dato restituito dalla scatola nera dell'auto, inferiore a quella di 80 km/ora indicata dagli inquirenti -, ed aver sottolineato l'improvvisa manovra della vittima, immortalata da una telecamera che aveva ripreso la scena.

Per i familiari dell'85enne l'avvocato Giovanni La Motta.