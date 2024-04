"Cuscino su gambe, ha palpeggiato una 13enne": no a patteggiamento, pena bassa Benevento. La decisione del giudice per un 35enne della Valle telesina

Ha detto no al patteggiamento perchè ha ritenuto la pena non congrua, evidentemente troppo bassa. E' quanto deciso dal giudice Loredana Camerlengo rispetto ai 2 anni, con la sospensione della pena legata ad un percorso in una struttura specializzata, concordata tra Pm e difesa per un 35enne della Valle telesina, indagato per atti sessuali con minorenni.

L'uomo, assistito dall'avvocato Salvatore Verrillo, è stato chiamato in causa per un episodio che risale al 2 agosto 2022, del quale avrebbe fatto le spese una 13enne. Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto la Procura ed i carabinieri della Stazione di Telese Terme, che avevano avviato l'inchiesta dopo la denuncia dei genitori della parte offesa, tutto sarebbe accaduto nell'abitazione del 35enne, che avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' ad una amichetta della figliastra, presente.

Prima le avrebbe toccato le gambe, poi, temendo di essere visto, avrebbe appoggiato un cuscino sulla pancia della minore ed avrebbe infilato le mani nei suoi pantaloni, palpeggiandole le parti intime.

Una circostanza, quest'ultima, che la ragazzina avrebbe escluso durante l'incidente probatorio tenuto nello scorso settembre, quando, supportata da una psicologa, aveva risposto alle domande nel contraddittorio delle parti.

A seguire, l'istanza di patteggiamento, oggi respinta, che potrebbe essere nuovamente presentata (con una pena diversa) o sostituita da un'altra scelta.