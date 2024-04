Raid dei ladri nelle scuole. Danneggiati distributori e portati via i soldi Nel mirino come spesso accade l'istituto Galilei - Vetrone nella centralissima piazza risorgimento

Nulla da fare. Dopo qualche giorno di relativa calma, a Benevento tornano in azione i ladri che mettono a segno i colpi nelle scuole e anche uffici pubblici, ai danni dei distributori di snack e bevande. Nel mirino, per l'ennesima volta, l'istituto Galilei – Vetrone di piazza Risorgimento.

Questa mattina, come sempre accade, l'amara sorpresa quando i collaboratori scolastici hanno riaperto l'edificio dopo la pausa per il 25 Aprile. Quattro o cinque le macchinette danneggiate ed aperte con l'unico scopo di portare via i soldi dalle gettoniere. Anche in questo caso non un bottino ingente ma i danni restano importanti, specialmente ai distributori.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini su un fenomeno che purtroppo continua a far registrare episodi a Benevento.