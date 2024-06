Condanna per spaccio di stupefacenti, arrestata: deve scontare oltre 5 anni In carcere Virginia Buccino, 48 anni, di Telese, fermata dal Commissariato

E' finita in carcere perchè deve scontare una condanna diventata definitiva. Cinque anni e 4 mesi è la pena, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per Virginia Buccino, 48 anni, di Telese Terme, arrestata dagi agenti del locale Commissariato sulla scorta di un ordine di carcerazione della Procura generale presso la Corte di appello. La donna è difesa dall'avvocato Antonio Leone.