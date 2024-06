Blitz Dda, per cinque imputati processo trasferito da Avellino a Benevento Il Tribunale irpino si è dichiarato incompetente territorialmente

Sarà il Tribunale di Benevento ad occuparsene. Quello di Avellino si è infatti dichiarato incompetente territorialmente per cinque persone che nello scorso ottobre erano state coinvolte nell'inchiesta antiestorsione e antidroga della Dda e dei carabinieri di Montesarchio in Valle Caudina.

La decisione riguarda Luigi Bisesto (avvocati Ettore Marcarelli e Vittorio Fucci), 62 anni, di Sant'Agata dei Goti, Fiore Clemente (avvocato Valeria Verrusio), 66 anni, di San Martino Valle Caudina, Rinaldo Clemente (avvocato Mario Cecere), 42 anni, di San Martino Valle Caudina, Domenico Nuzzo (avvocati Fucci e Danilo Di Cecco), 52 anni, di Santa Maria a Vico, Umberto Vitagliano (avvocato Verrusio), 60 anni, di San Martino Valle Caudina.

Nell'inchiesta, come è noto, sono rimaste coinvolte anche altre persone: nove hanno scelto il rito abbreviato, per latre dodici, non colpite da misura cautelare, è stata avanzata una richiesta di rinvioa giudizio.

Le accuse a vario titolo: associazione per delinquere di stampo camorristico, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, danneggiamento, detenzione di materiale esplodente e di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.