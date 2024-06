Trasporto e smaltimento illecito rifiuti: sequestro e denuncia della Municipale Nel mirino degli agenti della Polizia Locale il dipendente di un complesso industriale di Benevento

Primi risultato dell'incremento dei controlli contro lo sversamento incontrollato dei rifiuti messo in campo dagli agenti della polizia municipale di Benevento dopo il tavolo tecnico con Asia e cOmune di Benevento. Un incremento delle verifiche per impedire l'abbandono incontrollato dell'immondizia specialmente all'interno degli ecopunti di raccolta nelle contrade.

Nelle ultime ore la Polizia Municipale di Benevento – Nucleo Polizia Giudiziaria, coordinati dal comandante Pasquale Pugliese, ha intercettato e fermato, dopo diversi appostamenti in borghese e mediante l’uso di fototrappole, un autocarro aziendale che trasportava ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi di scarto industriale quantificati in un totale di 100 chilogrammi quali inerti, scarti di lavorazione plastica, edile ed altro. L'uomo, dipendente di un complesso industriale Beneventano, viaggiava senza possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali ed in assenza del formulario di identificazione previsti dal vigente Codice dell’Ambiente. Per questo motivo gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato il furgone e i rifiuti e denunciato il conducente.