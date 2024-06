Scontro tra autoarticolato carico di alluminio e Mercedes, paura per poliziotto E' accaduto lungo al statale 372 , tra Faicchio e Puglianello

Un poliziotto ferito, trasporttao in ospedale in codice rosso. E' il bilancio dell'incidente accaduto nel pomeriggio lungo la statale 372, tra Faicchio e Puglianello. E' questo il teatro dell'impatto tra un autoarticolato con targa greca, carico di alluminio, ed una Mercedes condotta da un agente di polizia. In seguito allo scontro, il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata. Sul posto i vigli del fuoco e gli agenti del Commissariato di Telese Terme. Soccorso, il malcapitatao è sttao trasferito in ambubanza al San Pio.