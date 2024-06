Accusato di aver rapinato una sala slot armato di pistola: assolto un 41enne Benevento. La sentenza per Vincenzo Cotugno: non ha commesso il fatto

Assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del Tribunale al termine del processo a carico di Vincenzo Cotugno (avvocato Angelo Leone), 41 anni, di Benevento, per il quale il pm Flavia Felaco aveva chiesto la condanna a 9 anni, ritenendolo responsabile di una rapina della quale aveva fatto le spese il dipendente di una sala slot nella zona delle Poste centrali.

Era il 14 agosto 2021 quando un uomo era entrato nel locale e, puntando una pistola contro il malcapitato, lo aveva 'invitato' a consegnargli l'incasso di 1600 euro. Poi era scappato, facendo perdere le sue tracce.

A Cotugno gli agenti della Mobile erano risaliti nel prosieguo delle indagini sul colpo che era stato messo a segno qualche giorno dopo ai danni di un bar di contrada Piano Cappelle, dal quale erano stati portati via denaro contante, gratta e vinci e sigarette per un importo di 7500 euro.

Un episodio per il quale il 41enne sta scontando una condanna definitiva. Oggi la discussione sul colpo nella sala scommesse, poi la decisione del collegio giudicante, che ha accolto le conclusioni della difesa, assolvendo l'imputato.