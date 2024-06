Autoarticolato carico di farina in fiamme sulla Statale 372 Telesina - FOTO Il conducente è riuscito a salvare la motrice. Il guasto alle porte di Benevento

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi per un incendio che ha distrutto un autoarticolato carico di sacchi di farina lungo la Statale 312 Telesina, all'altezza di contrada Roseto, alle porte di Benevento. Quando il conducente si è accorto del fumo fuoriuscire da sotto il rimorchio ha immediatamente arrestato la marcia fermando il mezzo pesante ai margini della carreggiata.

Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Vitulano e le forze dell'ordine. Lunghe e complesse le operazioni per spegnere le fiamme. Completamente distrutto il rimorchio centinato e il prezioso carico. Sul pianale, infatti, quintali e quintali di farina andata in fumo.

Traffico rallentato e per qualche minuto anche bloccato per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento.