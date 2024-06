Controlli e multe dei carabinieri in Val Fortore Numerose le auto senza assicurazione o revisione

Oltre 120 persone identificate , controllati 108 veicoli e 13 esercizi pubblici e comminate 12 sanzioni amministrative. Questo il bilancio dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle stazioni durante il fine settimana. Durante i controlli i militari hanno elevato 12 sanzioni amministrative, relative ad infrazioni del codice della strada, sequestrato 4 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria, riscontrando infrazioni per circolazione con veicoli non sottoposti a revisione periodica, con veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale e senza avere al seguito le previste documentazioni e decurtando 20 punti da patenti di guida.