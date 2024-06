Scontro tra auto all'uscita Benevento - Pietrelcina: due persone in ospedale Ennesimo incidente al Km 1 della Ss212 alle porte di Benevento, coinvolte una Punto e un'Audi A3

E' di due persone trasportate in ospedale il bilancio dell'incidente stradale registrato nei pressi della Rotonda dei Pentri, al chilometro uno della Statale Ex 212 all'altezza dell'uscita dalla tangenziale in direzione Pietrelcina.

A scontrarsi un'Audi A3 ed una Fiat Punto. L'incidente nel punto esatto dove ormai troppo spesso si registrano sinistri e sempre tra le auto che escono dalla Tangenziale e veicoli che provengono da Pietrelcina o dalla Rotonda dei Pentri come in questo caso.

Scattato l'allarme sul posto sono accorse le ambulanze del 118 che hanno trasportato in codice rosso al San Pio un pensionato che era alla guida della Punto. Ferito anche la persona trasportata nell'utilitaria che è stata invece trasferita in ambulanza al Fatebenefratelli. Saranno ora i rilievi effettuati dalla Polizia municipale a dover chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.