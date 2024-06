Droga, 'Pony express': prescrizioni per 5 imputati, pena ridotta ad altri 2 Benevento. La sentenza di appello

Tredici anni fa le sette condanne in primo grado, ora la sentenza di appello. Con la dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'accusa per cinque imputati e la riduzione della pena per gli altri due. Tutti coinvolti a vario titolo in un'indagine antidroga (nome in codice 'Pony express') condotta in città dalla guardia di finanza e rimbalzata all'onore delle cronache nell'agosto del 2008.

In particolare, per due capi di accusa non ancora travolti dal tempo, condanna ridotta da 6 anni e 2 mesi a 4 anni e 15 giorni per Guido Sparandeo (avvocato Antonio Leone), 49 anni, e – per 4 cai di imputazione non prescritti - da 6 anni e 6 mesi, in continuazione con un'altra sentenza, a 4 anni e 2 mesi per Enzo Formisano (avvocato Vittorio Fucci), 38 anni, che rispondeva anche di più evasioni.