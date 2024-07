Proprietari assenti, ladri rubano gioielli ad Apice e trattore a Benevento Raid nelle abitazioni durante il fine settimana

Alcuni monili in oro sono stati portati via nel pomeriggio di ieri da un'abitazione ad Apice.

Approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno mandato in frantumi il vetro di un infisso e sono entrati nella casa. Dopo aver messo tutto a soqquadro i malviventi hanno portato via alcuni gioielli racimolati da cassetti e armadi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Ladri in azione anche a contrada Sciabacca, zona tra le località Pantano e Sant'Angelo a Piesco dove nel mirino è invece finito un trattore gommato che il proprietario aveva lasciato in sosta a pochi metri dalla sua abitazione. In questo caso lavoro per la Polizia di Stato.