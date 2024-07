Tir in retromarcia uccide un operaio, alla guida un 36enne autista di Airola Dramma a Comiso, in Sicilia, la vittima aveva 53 anni

E' un 36enne di Airola l'autista del tir che questa mattina, a Comiso, in provincia di Ragusa, ha investito un operaio del posto, che è morto. Il dramma si è verificato lungo una strada rettilinea che conduce ad un'azienda vitivinicola nella quale il sannita, dipendente di una ditta di trasporti con sede a Puglianello, aveva da poco scaricato.

Secondo una prima ricostruzione, durante una manovra in retromarcia, il mezzo pesante avrebbe travolto un 53enne che non ha avuto scampo. Inutile l'intervento del 118, nulla da fare per il malcapitato. Indagini affidate ai carabinieri, la salma è stata trasportata presso l'obitorio, in attesa dell'autopsia e dei necessari accertamenti.

Il 36enne è difeso dagli avvocati Danilo Riccio e Vincenzo Palmieri.