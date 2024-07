Accusato di aver spacciato una dose di cocaina e di evasione, 30enne a giudizio Benevento. Processo per Daniele Pizzone e un 46enne accusato di favoreggiamento

Sono entrambi stati rinviati a giudizio: uno per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed evasione, l'altro per favoreggiamento. E' quanto deciso dal gup Pietro Vinetti, rispettivamente, per Daniele Pizzone (avvocato Gerardo Giorgione), 30 anni, di Benevento, e Francesco Fasulo (avvocato Claudio Fusco), 46 anni, anch'egli della città.

I fatti risalgono al febbraio 2023: a Pizzone vengono contestate la cessione di una dose di cocaina ad un acquirente e la violazione degli arresti domiciliari ai quali si trovava sottoposto in un altro procedimento, con divieto di avere contatti, anche telefonici e telematici, con persone diverse dai familiari.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, era invece stato trovato in strada mentre parlava al telefono con interlocutori non identificati. Fasulo è stato chiamato in causa per le dichiarazioni rese alla Mobile, alla quale aveva riferito di essere finito dalle parti dell'abitazione di Pizzone mentre faceva una passeggiata. Il processo partirà il 17 aprile del prossimo anno.