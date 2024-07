Dipendente Trotta bus aggredito con calci e schiaffi, condannato un 46enne Benevento. 2) Ovuli di cocaina in auto, fissato il processo per un 63enne di Apice

La condanna a 6 mesi per lesioni, l'assoluzione, perchè il fatto non costituisce reato, dall'accusa di aver portato un bastone di legno rinvenuto nell'auto a lui intestata. E' la condanna stabilita per Giovanni Santamaria Moschetta (avvocato Fabio Russo), 46 anni, di Benevento, chiamato in causa per un episoido accaduto il 17 maggio 2021, del quale aveva fatto le spese un dipendente della Trotta bus. Quest'ultimo, parte civile con l'avvocato Domenico Russo, era stato aggredito con calci e schiaffi nel deposito dei mezzi dell'azienda, riportando lesioni giudicate guaribili in 2 giorni.

OVULI DI COCAINA IN AUTO, A DICEMBRE IL PROCESSO PER UN 63ENNE

Se non ci sarà il ricorso a riti alternativi, partirà il 5 dicembre il giudizio immediato a carico di Olindo Castelluccio, 63 anni, di Apice, arrestato a maggio, per droga, dai carabinieri. Difeso dall'avvocato Luca Russo, l'uomo era a bordo di una Lancia Musa nel cui vano portaoggetti dello sportello anteriore erano stati rinvenuti, custoditi in un pacchetto di sigarette e un invlucro di cellophane, 18 ovuli contenenti ciascuno 1 grammo di cocaina. Era finito ai domiciliari, poi all'obbligo di dimora, al quale è sottoposto.