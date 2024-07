Ponte Valentino. Camion carico di lolla di cereali si ribalta, illeso conducente Incidente stradale a Benevento in corrispondenza della rampa di immissione sulla 90 bis

Momenti di paura questa mattina sulla rampa nella zona industriale di Ponte Valentino per un camion che nell'imboccare la statale 90 bis in direzione di Benevento si è ribaltato proprio all'interno dello svincolo.

È accaduto intorno alle 11 quando, per cause in corso di accertamento il conducente, di Bojano in provincia di Campobasso, nell'affrontare la rampa di immissione ha perso il controllo del mezzo carico di lolla, detta anche pula o loppa, ovvero un sottoprodotto derivante dalla lavorazione dei cereali, grano in questo caso, che aveva caricato in un deposito all'interno della zona industriale.

Nessuna grave conseguenza, per fortuna, per il camionista. Danni al mezzo ribaltato su di un fianco. Scatto l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento che hanno messo in sicurezza e raddrizzato il mezzo.