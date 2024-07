Ladri scatenati nel Sannio, colpi in abitazioni e attività Furti in un'area di servizio e in due abitazioni

Fine settimana caratterizzato dai raid dei ladri nel Sannio. Tre, ad ora, i colpi messi a segno dai malviventi sia a Benevento che in provincia.

Un elenco che si apre da contrada Olivola, dove i balordi sono entrati in azione all'interno del bar e rivendita di tabacchi in un'area di servizio. Dopo aver forzato gli ingressi, gli autori del colpo hanno portato via alcune centinaia di euro contenuti in una macchina cambia soldi, sigarette e gratta e vinci.

Da Benevento a San Giorgio del Sannio dove nel mirino è finita l'abitazione di un pensionato. Ingente in questo caso il bottino: soldi ed alcuni gioielli. Anche in questo caso, lavoro per i carabinieri.

A Pago Veiano, infine, sono stati rubati alcuni oggetti in oro dalla casa di un artigiano.