Dà in escandescenza nelle Poste centrali, fermato e trasferito in ospedale Momenti di concitazione nel salone delle Poste: intervengono Polizia Carabinieri e Municipale

Momenti di concitazione questa mattina all'interno delle Poste Centrali a Benevento per una persona che ha dato in escandescenza sembra a causa di un problema legato al prelievo dei soldi.

L'allarme è scattato intorno alle 9.30 quando l'uomo è entrato all'interno degli uffici di via delle Poste.

Avrebbe, secondo una prima ricostruzione, chiesto di prelevare del contante da un conto per il quale, però, evidentemente non possedeva i requisiti per effettuare quel tipo di operazione.

Dinanzi al diniego degli impiegati l'uomo ha dato in escandescenza attirando così l'attenzione delle persone presenti e dei dipendenti. Momenti di tensione che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, i carabinieri, la polizia municipale e due ambulanze del 118.

Agenti, militari e sanitari lo hanno fermato e cercato di tranquillizzare. Successivamente è stato trasferito in ambulanza in ospedale per accertamenti.