"Hanno rubato i mobili della casa, hanno usato abusivamente il garage": assolti Benevento. La sentenza per due coniugi accusati di appropriazione indebita

Erano accusati di appropriazione indebita, ma il giudice Perrotta li ha assolti perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per due coniugi che la proprietaria dell'appartamento che avevano preso in fitto a Benevento aveva denunciato, sostenendo che la coppia, difesa dall'avvocato Massimiliano Cornacchione, si era impadronita dei mobili della casa ed aveva usato, senza averne l'autorizzazione, un garage.

Addebiti caduti al termine del processo, nel corso del quale la moglie ha spiegato che era suo ciò che si trovava nell’abitazione, e non della proprietaria, e che non erano entrati abusivamente nel box, avendo l'ok per l'accesso. Inoltre, ha aggiunto che avevano chiesto spiegazioni sulla natura del contratto, e che subito dopo la proprietaria li aveva sollecitati a liberare l’immobile. Con due figli minori non lo avevano fatto nell'immediatezza, a seguire erano stati denunciati.