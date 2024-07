E' partito in moto, era felice. Antonio era la luce negli occhi dei genitori Il dramma sull'A24 che ha spezzato la vita di un 21enne di Castelvenere

Antonio non aveva compiuto ancora 22 anni. Era di Castelvenere, ieri mattina lo hanno visto montare sulla sua moto e partire, felice, per una nuova escursione in Abruzzo. Campo Imperatore era una delle località che più gli piacevano. Era lì che sembra fosse diretto, ma non c'è mai arrivato. Così come non è tornato a casa, dove ad attenderlo c'erano i genitori, ora distrutti dal dolore.

La sua esistenza è stata spezzata in un incidente lungo l'A24, tra le uscite di Tornimparte e L’Aquila Ovest in direzione L’Aquila. Tre i mezzi coinvolti: oltre a quella di Antonio, un'altra moto- grave una 55enne che viaggiava come passeggero, ferito il conducente – ed una Polo con a bordo tre persone, anche loro rimaste ferite. Nulla da fare per Antonio, deceduto sul colpo.

Quando la terribile notizia li ha raggiunti, il papà e la mamma sono partiti immediatamente alla volta de L'Aquila. Antonio era il loro unico figlio, la luce nei loro occhi, di due persone da sempre dedite al lavoro. Bravissima gente che non ha mai lesinato il proprio impegno per non far mancare nulla ad Antonio. Lui era un esperto di informatica, con i computer ci sapeva fare.

Faceva parte della banda musicale, era appassionato di basket, amava andare in palestra. Un bellissimo ragazzo, ricorda chi lo conosceva. Sotto choc familiari e parenti, sconvolti gli amici. L'ennesima tragedia in una estate maledetta che nel giro di otto giorni è stata costellata dalla morte di sette giovani in tre incidenti: si chiamavano Vincenzo, Alessandro, Francesco, Bilal, Mattia, Roy e Antonio.