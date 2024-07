Giornata intensa per i vigili del fuoco, incendi in tutta la provincia FOTO - Roghi a San Salvatore, Benevento, Guardia, San Lupo e nella zona di Montesarchio

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale, dei distaccamenti e per la squadra boschiva – oltre che per gli altri enti in campo contro gli incendi – per una serie di incendi divampati o appiccati in tutta la provincia. Da Benevento alla Valle Caudina a quella Telesina. Numerosi sono stati infatti i roghi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio momenti di apprensione anche per i residenti di via San Vitale per l'incendio di alcuni terreni con dentro uliveti, e balle di paglia. Sul posto, anche in questo caso, tre squadre dei pompieri accorsi dal comando provinciale. Le fiamme hanno lambito alcuni capannoni e solo grazie al tempestivo intervento dei vigili si è evitato che il fuoco interessasse locali e cortili delle abitazioni.

Non solo terreni incolti e sterpaglie ma anche boschi come nel caso di Montesarchio, San Salvatore e tra Guardia Sanframondi e San Lupo.